GROM Challenge – Siła i Honor to jedyny w Polsce ekstremalny bieg terenowy organizowany przez byłych żołnierzy GROM. Pierwsze zawody zorganizowane zostały w 2013 roku. W tym roku – 13 września, na terenie poligonu w Czerwonym Borze odbyła się XIII edycja tego wydarzenia. W biegu biorą udział 2 – osobowe zespoły, a jego trasa podczas każdej edycji jest inna.