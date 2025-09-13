Około 110 tys. osób zebrało się w Londynie na wiecu „Unite the Kingdom”. To największe zgromadzenie skrajnej prawicy w Anglii od kilkudziesięciu lat. Jednocześnie odbywa się kontrmanifestacja nazwana „Marszem Przeciw Faszyzmowi”.

W mieście rozmieszczono około tysiąca funkcjonariuszy Policji Metropolitalnej, którzy ustawili bariery, aby stworzyć „sterylną przestrzeń” między dwiema protestującymi grupami.

Organizatorem wiecu jest brytyjski skrajnie prawicowy działacz antyislamski Tommy Robinson. Uczestnicy kontrmanifestacji trzymali transparenty m.in. z napisami: „Kobiety przeciwko skrajnej prawicy”, „Sprzeciw wobec Tommy’ego Robinsona” i „Uchodźcy mile widziani”.

Według komentatorów Tommy Robinson wykorzystał zabójstwo Charliego Kirka w USA do wzmocnienia poparcia. Do zabójstwa amerykańskiego prawicowego aktywisty doszło w środę podczas jego wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley. 31-latek zginął od jednego strzału z karabinu. Zabójca trafił go w szyję, gdy odpowiadał na pytanie jednego z uczestników zgromadzenia.