Dowódca Czarnej Dywizji oraz Stowarzyszenie Topspin zapraszają do udziału w turnieju tenisa ziemnego. Niedzielne sportowe wydarzanie z okazji święta 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej odbędzie się na kortach przy klubie wojskowym w Żaganiu.

Udział w zawodach jest bezpłatny. – Zachęcamy do jutrzejszej integracji i aktywności fizycznej. Ilość miejsc jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. Zapowiada się wiele emocji i dobrej zabawy – mówi Tatiana Kardynał-Grzegrzółka kierowniczka klubu:

Początek jutrzejszego turnieju godzina 9.00.