Policjanci zatrzymali 40-letniego więźnia z Zakładu Karnego w Krzywańcu niedaleko Zielonej Góry. W piątek rano oddalił się on z miejsca gdzie pracował bez nadzoru służby więziennej – poinformowała PAP rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Arleta Pęconek.
Otrzymaliśmy od zielonogórskiej policji informację, że tamtejsi kryminalni zatrzymali poszukiwanego przez nas osadzonego. Niebawem zostanie on przywieziony do Zakładu Karnego w Krzywańcu
– dodała ppłk Pęconek.
40-latek przebywa w zakładzie półotwartym, odbywając karę za przestępstwa przeciwko mieniu. Za niespełna rok miał wyjść na wolność. Do tego świadczył pracę w okolicy Zakładu Karnego bez nadzoru służby więziennej. Udawał się do niej sam, bez konwojenta.
Po samowolnym oddaleniu się mężczyzna musi liczyć się z tym, że dalszą część kary będzie odbywał w zakładzie zamkniętym oraz zostanie wycofany z zatrudnienia. Z kolei zgodnie z art. 242 Kodeksu karnego za samowolne opuszczenie wyznaczonego miejsca wykonywania pracy mężczyźnie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do dwóch lat.
W piątek rano mężczyzna, jak co dzień, wyszedł do pracy. Po nieco ponad godzinie do zakładu karnego dotarła informacja, że samowolnie się oddalił. Dyrektor jednostki w Krzywańcu powiadomił o tym policję i wysłał w teren grupy poszukiwawcze.
