Żagańska policja zorganizowała trening sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w formacji. W hali sportowej kompleksu Arena przy ulicy Kochanowskiego każdy mógł się sprawdzić przed właściwym już egzaminem w ramach rekrutacji.

Ćwiczenia za każdym razem odbywają się pod nadzorem instruktora. – Doradzamy tym, którzy chcą do nas dołączyć jakich błędów unikać, aby móc jak najlepiej zaliczyć konkurencje. Przyjeżdżają chętni nawet z dalszych destynacji. Chcą mieć pewność, że są dobrze przygotowani – mówi nadkomisarz Marek Wawrzyniak z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

Sami kandydaci biorący udział w treningu podkreślają, że taka możliwość sprawdzenia siebie, nim zabrzmi egzaminacyjny gwizdek jest pomocna. – Test pozornie jest łatwy, ale pamiętajmy, że przy sprawdzianie dochodzi stres i łatwo o pomyłki – zaznaczają przyszli funkcjonariusze:

Dodajmy, że najbliższy egzamin zaplanowany jest na 19 września w Gorzowie Wielkopolskim.