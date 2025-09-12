Do 10 lat więzienia grozi 36-latkowi podejrzanemu o kradzież pieniędzy i uszkodzenie dwóch skarbonek w kościele w Drezdenku. Wyrządzone przez niego straty oszacowano na kilka tysięcy złotych – poinformował st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem. Z kościoła ukradł około tysiąca złotych, a na kilka tysięcy oszacowano straty wynikające z uszkodzenia przez niego dwóch skarbonek kościelnych

– dodał policjant.

Zgłoszenie o przestępstwie wpłynęło do policjantów w środę. Ustalenie, namierzenie i zatrzymanie podejrzanego zajęło kryminalnym z komisariatu w Drezdenku zaledwie kilka godzin. Okazało się, że 36-latek był notowany za podobne przestępstwa.