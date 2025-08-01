Gmina Żagań podpisała umowę na wykonanie modernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzietrzychowicach. Wartość zadania to blisko 800 tysięcy złotych. Urząd otrzymał na realizację robót środki zewnętrzne.

Obiekt od dawna wymagał koniecznych prac. – Cieszy nas bardzo, że w końcu nasi druhowie doczekali się tej ważnej chwili. Aplikowaliśmy o pomoc finansową i pozytywnie oceniono nasz wniosek. Teraz ruszamy z realizacją modernizacji – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

– Zakres prac będzie naprawdę szeroki, ale wykonawca zapewnia, że wyrobi się w wyznaczonym terminie – mówi włodarz gminy:

Zadanie ma zostać wykonane do końca listopada.