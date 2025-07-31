Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła postępowanie przygotowawcze dotyczące nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem programu „Poland. Business Harbour”. Zawiadomienie zostało złożone przez sejmową komisję śledczą ds. afery wizowej oraz prezesa NIK.

Jedno z tych zawiadomień dotyczyło dopuszczenia do przystąpienia i realizacji programu „Poland. Business Harbour. Jak się okazało ten nie został zatwierdzony przez żaden organ. Według zielonogórskiej prokuratury postępowanie ma ustalić, czy w latach 2020-2023 doszło do przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak mówi prokurator Łukasz Wojtasik śledczy po zapoznaniu się z zawiadomieniem zdecydowali się wszcząć postępowanie.

Do polskich konsulatów wpływały pisma, według których osoby uczestniczące w programie „Poland. Business Harbor” miały być traktowane priorytetowo. – Postępowanie toczy się na razie w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom – dodaje prokurator Wojtasik.

Program zakładał uproszczoną procedurę wizową dla firm, startupów i specjalistów IT. W konsekwencji wydano ponad 95 tys. wiz. Początkowo był adresowany do obywateli Białorusi, z czasem priorytetowo mieli być traktowali także obywatele innych krajów w tym Rosji, Gruzji i Mołdawii.

Na 95 tysięcy wydanych wiz do Polski wjechało kilkanaście tysięcy osób. Na razie nie wiadomo ile osób skorzystało z wjazdu w innych krajach.