Szczerba odpowiedział, że był na Białorusi w sierpniu 2020 r. i podjął się misji wyciągnięcia z więzienia dwóch Polaków. Dodał, że zrobił to na prośbę rodzin uwięzionych Polaków, był w kontakcie z ówczesnym wiceszefem MSZ Pawłem Jabłońskim, który zapewnił go, że jego misję wspiera były premier Mateusz Morawiecki.

Na początku posiedzenia, Kaczyński bezskutecznie wnosił o przeniesienie terminu przesłania do czasu uzupełnienia składu komisji śledczej. Argumentował, że zgodnie z ustawą skład komisji ma być proporcjonalny w stosunku do składu Sejmu. Prezes PiS stwierdził, że obecnie „proporcja (składu komisji) jest wyraźnie zachwiana”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński bezskutecznie wnosił o przeniesienie terminu przesłuchania go przed sejmową komisją ds. tzw. afery wizowej do czasu uzupełnienia jej składu. W drugim wniosku świadek, też bez skutku, postulował wyłącznie z prac komisji jej przewodniczącego Michała Szczerby (KO).

2. Prezes PiS: kampania kłamstw nt. wiz wpłynęła na wynik wyborów, co podważa ich demokratyczny charakter

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził przed komisją śledczą, że tzw. afera wizowa jest „gigantyczną kampanią kłamstw”, która wpłynęła na wynik wyborów parlamentarnych w 2023 r., co – jak dodał – podważa ich demokratyczny charakter.

Szef PiS skorzystał z możliwości wygłoszenia swobodnej wypowiedzi. Na początku doprecyzował daty, kiedy dokładnie był wicepremierem i przewodniczącym komitetu ds. bezpieczeństwa.

Prezes PiS zaznaczył, że komisja wizowa, a także „wszystko, co działo się przed jej powołaniem, wynikała z sugestii, że doszło do jakiś ogromnych nadużyć przy udzielaniu wiz o charakterze korupcyjnym i że te nadużycia doprowadziły do tego, że do Polski dostało się bardzo dużo cudzoziemców, zwłaszcza z krajów odległych”, a – dodał – było to „jedno gigantyczne kłamstwo”.

Kaczyński stwierdził, ta „kampania kłamstw i pomówień” była prowadzona w trakcie kampanii wyborczej i „niewątpliwie wpłynęła na wynik wyborów, co podważa ich demokratyczny charakter”.

Dodał, że zdaje sobie sprawę, że w tej chwili nie ma możliwości prawnych ani politycznych, by podważać wynik wyborów parlamentarnych z 2023 r., ale „ponieważ komisja pracuje, czuje się w obowiązku te sprawę wyraźnie przedstawić”.

Jak mówił prezes PiS, „doszło jedynie do jednego przestępstwa o zakresie, który obejmował ułamek promila wydanych wiz”, a państwo zareagowało na ten proceder w sposób właściwy.

– Sprawcy zostali wykryci, część aresztowana, zostały wyciągnięte wnioski polityczne, tzn. osoba, której rola na początku nie była jasna, została wycofana z rządu i listy wyborczej PiS – powiedział świadek.

Zapewnił, że nie dochodziło do żadnych procederów korupcyjnych w jakiejkolwiek większej skali i „poza być może dwoma osobami wszystkie pozostałe, które w tym uczestniczyły, nie były funkcjonariuszami państwowymi”.