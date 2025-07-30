Polska chce ograniczenia ruchu bezwizowego dla wybranych państw w strefie Schengen. Ma to związek m.in. z działalnością 27-letniego Kolumbijczyka, który na zlecenie rosyjskiego wywiadu podpalił dwa obiekty w Polsce.

Mówił o tym na antenie TVN24 premier Donald Tusk:

W ostatnim czasie zatrzymano 32 osoby podejrzane o współpracę z Rosją. Wśród zatrzymanych są Polak, Rosjanie, Ukraińcy, a także zatrzymany w sprawie ubiegłorocznych podpaleń Kolumbijczyk.

27-letni obywatel Kolumbii działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu dokonał w maju ubiegłego roku podpaleń w Warszawie i w Radomiu. Mężczyźnie, który został zatrzymany i skazany w Czechach za podobne przestępstwo, w Polsce grozi dożywocie.