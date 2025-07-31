27 zabytkowych obiektów z terenu województwa lubuskiego otrzymało dofinansowanie na realizację prac restauratorskich i konserwatorskich. Wśród nich 50 tysięcy złotych przypadło Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu.

Środki przeznaczone są na prace konserwatorskie przedsionka nawy północnej kościoła. – Cieszy nas bardzo ta pomoc. Każdą złotówkę wykorzystujemy na to, aby przywrócić dawną świetność świątyni i całemu zespołowi poaugustiańskiemu – mówi ksiądz kanonik Władysław Tasior:

Dodajmy, że prace wykona warszawska firma, która już prowadziła prace w obiekcie.