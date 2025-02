W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej żadnych ograniczeń programu 800 plus nie planujemy. Nie ma takiego projektu rządowego – powiedziała w czwartek (27 lutego) ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że niekorzystne dla dzieci rozwiązania nie zyskają jej poparcia.

Ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej zapytano w Onet Rano, „dlaczego rząd proponuje odebranie 800 plus niepracującym Ukraińcom”.

Dziemianowicz-Bąk odparła, że „nie ma takiego projektu rządowego”. Dodała, że „jak na razie to była tylko propozycja jednego z kandydatów na prezydenta”.

– My w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej żadnych ograniczeń programu 800 plus nie planujemy

– zaznaczyła.

Choć, jak dodała, „są pewne rozwiązania, które już wprowadziliśmy, które są korzystne dla dziecka, bo to jest w ogóle priorytetowa sprawa – 800 plus to jest program dla dzieci i dzieciom ma służyć”.

Jak powiedziała, „jeżeli wprowadzana jest taka korekta, że wiążemy wypłatę 800 plus z obowiązkiem szkolnym, to ja mogę temu tylko przyklasnąć, bo to dobrze, jeżeli dzieci do szkoły chodzą, jeżeli ten obowiązek realizują, jeżeli się socjalizują”.

– Ale poza tym (…), jakieś niekorzystne dla dzieci rozwiązania mojego poparcia nie zyskają

– zaznaczyła.

Autorem pomysłu, by świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane obcokrajowcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce, jest kandydat KO na prezydenta RP, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaapelował on do rządu o prace nad zmianą prawa.

23 stycznia premier Donald Tusk poinformował, że propozycja, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom — również Ukraińcom — którzy spełniają te kryteria, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Szef KPRM Jan Grabiec dodał, że nad projektem pracuje MSWiA. W Sejmie jest też poselski projekt nowelizacji w tej sprawie.

W połowie lutego szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak poinformował, że w resorcie przyjęto plan pracy nad projektem w tej sprawie, a cały proces będzie wymagał zmian w kilkudziesięciu różnych ustawach.

Od 1 września 2024 r. wszystkie dzieci z Ukrainy mieszkające w Polsce są objęte obowiązkiem edukacji w polskiej szkole, czyli rocznym przygotowaniem przedszkolnym w tzw. zerówce, obowiązkiem szkolnym w szkole podstawowej, obowiązkiem nauki w szkołach ponadpodstawowych. Rodziny z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie rodzinne 800 plus i świadczenie Dobry Start, pod warunkiem, że ich dzieci uczęszczają do polskiej szkoły.

Od tej zasady jest jeden wyjątek: w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie są objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół. Mogą dokończyć edukację w formule online.