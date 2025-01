Rok 2025 niedawno się zaczął, a Ministerstwo Cyfryzacji ma przed sobą 12 ważnych miesięcy, które będą skupione na cyberbezpieczeństwie. W obliczu rosnących zagrożeń, aplikacja mObywatel staje się nieocenionym narzędziem, które nie tylko wspiera bezpieczeństwo cyfrowe, ale także ułatwia codzienne życie obywateli. Jakie nowe funkcje i możliwości przyniesie mObywatel w nadchodzących miesiącach? Sprawdzamy.

– Rok 2025 to czas nowych wyzwań, ale także szans na wykorzystanie technologii w codziennym życiu. Aplikacja mObywatel, która notuje około 600 tys. logowań dziennie jest przykładem tego, jak cyfryzacja może poprawić bezpieczeństwo, ułatwić dostęp do usług publicznych i pomóc w realizacji codziennych obowiązków. To narzędzie, które rośnie razem z potrzebami obywateli, dostosowując się do zmieniających się warunków i zagrożeń – od cyberbezpieczeństwa po komfort codziennych podróży

– mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wiosna – idealny czas na podróże z mObywatelem

Pierwsze cieplejsze miesiące roku są przeważnie idealnym momentem do wyjścia z domu na spacer czy też krótkiego wypadu poza swoje miejsce zamieszkania. A okazji do podróży jest wiele, np. w kwietniu w Poznaniu odbędą się obchody tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. Jeśli ktoś zdecyduje się w nich uczestniczyć, może towarzyszyć mu mObywatel. Na przykład podczas podróży pociągiem można potwierdzić zniżki na bilet, pokazując w aplikacji na swoim urządzeniu legitymację szkolną >>https://info.mobywatel.gov.pl/dokumenty/legitymacja-szkoln<<, legitymację studencką >>https://info.mobywatel.gov.pl/dokumenty/legitymacja-studencka<<, Kartę Dużej Rodziny >>https://info.mobywatel.gov.pl/dokumenty/karta-duzej-rodziny<< czy skorzystać z usługi Bilkom >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/bilkom<<, która pomaga zaplanować podróż koleją po Polsce.

Wiosna to także okres wycieczek szkolnych i zielonych szkół. Wysyłając dziecko na wyjazd, warto upewnić się, że dojazd i powrót będą bezpieczne. W tym również pomoże mObywatel. A to dzięki usłudze Bezpieczny autobus >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/bezpieczny-autobus<<, w której po wpisaniu numeru rejestracyjnego autokaru, można szybko sprawdzić, czy pojazd ma ważne badania techniczne.

Poza wycieczkami i przyjemnym powiewem cieplejszego wiatru, wiosna przynosi też ze sobą konieczność rozliczenia się z fiskusem. mObywatela nie tylko można użyć do zalogowania się do serwisu Twój e-PIT. W aplikacji znajduje się też usługa Firma >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/firma<<, dzięki której można między innymi sprawdzić dane swojej działalności gospodarczej, jak NIP i REGON. Można też pobrać zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z czego właściciele jednoosobowych firm korzystają bardzo chętnie – dziennie pobieranych jest około tysiąca takich zaświadczeń.

A skoro już o formalnościach i podatkach mowa – swoje zobowiązania wobec lokalnych urzędów, a więc na przykład podatek od nieruchomości, także można opłacić w mObywatelu, a dokładnie w usłudze ePłatności >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/eplatnosci<<. Jej pilotaż został przedłużony na 2025 rok i trudno się temu dziwić, skoro do grudnia 2024 roku mieszkańcy miejscowości dotychczas biorących w nim udział zrealizowali transakcje na imponującą kwotę niemal 11,5 mln złotych. Listę urzędów, które biorą udział w pilotażu tej usługi, można sprawdzić tutaj: >>https://www.gov.pl/web/eplatnosci/lista-urzedow-w-programie<<.

W tym roku Polaków czeka również wybór prezydenta. Choć dokładna data wyborów nie została jeszcze ogłoszona, to wiadomo, że I tura odbędzie się w maju. Jeśli dzień wyborów wypadnie na niedzielę podczas długiego majowego weekendu, głosowanie może zastać kogoś na wyjeździe. Jeśli taka sytuacja nastąpi, warto jednorazowo zmienić miejsce głosowania w serwisie mObywatel.gov.pl, a następnie w usłudze Wybory >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/wybory<< w aplikacji wygodnie upewnić się, że zmiana została zrealizowana. Usługa ta przyda się zresztą wszystkim wyborcom – można dzięki niej sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców czy adres lokalu wyborczego. A, idąc na wybory, dzięki mObywatelowi nie trzeba brać ze sobą dowodu osobistego. Do wylegitymowania się przed komisją wystarczy mDowód >>https://info.mobywatel.gov.pl/dokumenty/mdowod<<, czyli cyfrowy dokument tożsamości. Dokument ten w swojej aplikacji ma już ponad 8 mln osób!

Lato – czas na prawo jazdy w mObywatelu

Letnie miesiące są idealne, aby zabrać się za prawo jazdy. Po pierwsze sprzyjają temu warunki pogodowe, a po drugie ulice nieco pustoszeją, przez co kandydaci na kierowców mogą czuć się na początku kursu pewniej. Po zdanym egzaminie świeżo upieczony kierowca może liczyć na Tymczasowe prawo jazdy >>https://info.mobywatel.gov.pl/dokumenty/mprawo-jazdy<<, czyli cyfrowy dokument, który upoważni go do prowadzenia auta przez 30 dni, do czasu wyrobienia sobie stałego prawa jazdy. Aż 3 tys. osób dziennie aktywuje taki dokument w mObywatelu. Choć plastikowy dokument należy wyrobić, nie trzeba już mieć go przy sobie, bo w razie potrzeby w mObywatelu jest mPrawo jazdy >>https://info.mobywatel.gov.pl/dokumenty/mprawo-jazdy<<.

Mając już prawo jazdy, warto pomyśleć też o samochodzie, którym można udać się na pierwszy wyjazd w roli kierowcy. Kupując używane auto, warto skorzystać z usługi Historia pojazdu >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/historia-pojazdu<<. Można w niej sprawdzić, po numerze rejestracyjnym i numerze VIN, na przykład dane o potencjalnych uszkodzeniach samochodu, który planuje się nabyć. A kiedy już auto jest kupione, można zobaczyć informacje o nim w dokumencie Moje pojazdy >>https://info.mobywatel.gov.pl/dokumenty/moje-pojazdy<<.

Jadąc na wakacje, należy uważać na drodze. Jeśli jednak komuś zdarzy się przekroczyć prędkość czy popełnić inne wykroczenie drogowe, w mObywatelu są usługi Mandaty >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/mandaty<< oraz Punkty karne >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/punkty-karne<<, które pozwalają na sprawdzenie statusu wystawionego mandatu oraz liczby punktów karnych.

Skoro lato, to nie tylko podróże po Polsce, ale i te zagraniczne. Niestety w ostatnich latach sytuacja geopolityczna dynamicznie się zmienia, więc przed wyjazdem za granicę warto zapoznać się z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi bezpiecznego podróżowania w różne zakątki świata. Umożliwia to usługa Polak za granicą >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/polak-za-granica<<.

Jesień – zdrowie i bezpieczeństwo w mObywatelu

Choć jesień potrafi być przepiękna, otwiera też sezon przeziębień i grypy. W mObywatelu znajduje się kilka rozwiązań, które pomogą nieco łatwiej przejść ten mniej przyjemny okres. Warto wtedy mieć zawsze pod ręką dostęp do recept wystawionych przez lekarza. Tu z pomocą przychodzi usługa Recepty w mObywatelu >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/erecepta<<. Receptę można okazać na smartfonie w aptece, dzięki czemu farmaceuta zeskanuje kod QR, a pacjent uniknie podawania na głos swojego numeru PESEL. Jeśli zaś komuś przytrafi się dłuższe zwolnienie lekarskie i zajdzie konieczność omówienia go z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, mObywatel pozwala na umówienie się na wideo rozmowę z pracownikiem ZUS dzięki usłudze E-wizyta w ZUS >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/e-wizyta<<.

Numer PESEL podajemy nie tylko w aptece. Numer ten potrzebny jest na przykład przy udzielaniu pożyczki i może być wykorzystany przez oszusta. Właśnie z tego powodu powinien być jak najlepiej chroniony. Pomaga w tym usługa Zastrzeż PESEL (https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/zastrzez-pesel), dzięki której obywatel może spać spokojnie – nawet jeśli zdarzy się, że bank udzieli pożyczki oszustowi. Jeśli wcześniej numer PESEL, na który została zaciągnięta, był zastrzeżony, jego posiadacz nie będzie ponosił za to finansowej odpowiedzialności. Na zastrzeżenie numeru PESEL zdecydowało się już ponad 5 mln osób. Warto do nich jak najszybciej dołączyć. A jeśli dany użytkownik ma potrzebę sprawdzenia, czy konkretny numer PESEL jest zastrzeżony, powinien skorzystać z usługi Sprawdź PESEL >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/sprawdz-pesel<<.

Zima – cyberbezpieczeństwo

Choć kwestia cyberbezpieczeństwa, o której wspomniano na początku tekstu, pojawia się dopiero przy ostatniej porze roku, nie wolno o niej zapominać – tak podczas lektury, jak i w życiu! Zimą większość ludzi myśli już raczej o nadchodzących świętach i nowym roku. O robieniu prezentów, rozmowach z rodziną. Kiedy duża część zakupów odbywa się przez Internet, a rozmowy przez popularne komunikatory, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy dany sklep jest wiarygodny albo przez komunikator nie kontaktuje się ktoś podszywający się pod osobę bliską, aby na przykład wyłudzić pieniądze. Wszelkie podejrzane sytuacje można zgłosić w mObywatelu w usłudze Bezpiecznie w sieci >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/bezpiecznie-w-sieci<<.

Za jej pośrednictwem można zgłosić nielegalne treści, podejrzane strony internetowe, czy e-maile. Można też skorzystać z Bazy wiedzy, czyli zawsze będących pod ręką (i zupełnie darmowych) porad eksperckich. Każdy użytkownik ma szansę dzięki nim dowiedzieć się na przykład, jak włączyć dwuetapową weryfikację konta, poznać zasady tworzenia bezpiecznych haseł czy też wskazówki, jak uniknąć oszustwa telefonicznego. To jeszcze nie wszystko. Usługa Bezpiecznie w sieci umożliwia włączenie powiadomień PUSH dotyczących aktualnych cyberzagrożeń, na co zdecydowało się już ponad 100 tys. osób.

Elementem, który od jakiegoś czasu niestety nierozłącznie kojarzy się z zimą w Polsce, jest smog. Choć zimą szczególnie ważne jest wychodzenie z domu na spacery, bo ma to pozytywny wpływ na odporność, to czasem warto jednak rozważyć pozostanie w mieszkaniu. W podjęciu decyzji pomoże usługa Jakość powietrza >>https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/jakosc-powietrza<<, która informuje między innymi o poziomie szkodliwych substancji w powietrzu.