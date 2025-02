Ponad 300 laptopów trafiło dziś do szkół ponadpodstawowych żagańskiego powiatu. Podczas spotkania w siedzibie starostwa powiatowego w Żaganiu przekazano sprzęt reprezentantom placówek. Trafi on do szkolnych pracowni komputerowych.

W sumie laptopy otrzymało 8 szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych. – Cieszy nas ogromnie ta chwila, bo to inwestycja w młodzież zdobywającą wykształcenie. Chcemy, aby ich wiedza w przyszłym zawodzie była wykorzystywana tu, na miejscu – mówi starosta powiatowy Anna Michalczuk:

– To dla nas wielka pomoc. Mamy już dość wysłużone pracownie, a teraz otrzymujemy ponad osiemdziesiąt laptopów – zaznacza Dorota Girsa-Downar wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu:

Koszt sprzętu, który został przekazany do szkół o ośrodków wychowawczych szacowany jest na kwotę prawie 900 tysięcy złotych.