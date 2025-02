Park Narodowy „Ujście Warty” zaprasza na Akcję Karmnik, która odbędzie się w jego siedzibie w Chyrzynie 23 lutego. Ptaki będą chwytane w sieci ornitologiczne, obrączkowane, mierzone, a potem wypuszczane na wolność – poinformowała specjalistka ds. ochrony przyrody PN „Ujście Warty” Patrycja Walczak.

Celem akcji jest zbadanie, jakie ptaki przylatują do karmników, zebranie danych na temat ich kondycji fizycznej (masy ciała, grubości tkanki tłuszczowej) oraz edukacja w kwestii odpowiedzialnego dokarmiana ptaków.

– To okazja, by dowiedzieć się czy sikorka naprawdę je tyle, ile waży, jak daleko może powędrować kos albo co wspólnego ma modraszka z ultrafioletem. Uczestnicy akcji będą mogli poznać tajniki obrączkowania ptaków i samodzielnie wykonać przysmaki dla ptaków