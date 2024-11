Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Leśnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” została wyremontowana kładka na ścieżce przyrodniczej „Olszynki”. To jedna z najbardziej urokliwych i zarazem popularnych ścieżek na tym obszarze chronionym – poinformowała w piątek Olga Betańska z PN „Ujście Warty”.

Remont został sfinansowany w całości przez Lasy Państwowe i zamknął się w kwocie nieco ponad 342 tys. zł. Odcinek o długości 415 m, prowadzący przez las został wypoziomowany, a 270-metrowy odcinek kładki prowadzący przez łąki został całkowicie wymieniony. Na całej długości ścieżki została zamontowana siatka, która zapobiega ślizganiu się.

Ścieżka przyrodnicza „Olszynki” znajduje się w północnej części Parku. Można do niej dojechać od miejscowości Kamień Mały. Prowadzi drewnianymi kładkami i drogami gruntowymi przez las i tereny łąkowe. Przy ścieżce znajduje się też pływająca czatownia, z której można obserwować ptaki zamieszkujące torfiankę (niewielki zbiornik wodny).

– Ta ścieżka to świetne miejsce do spacerów i obserwacji przyrody przez cały rok, a przejście drewnianymi kładkami przez podmokłe tereny jest ciekawą atrakcją. Na znajdujących się tam tablicach edukacyjnych są ciekawostki o miejscowej naturze. Ścieżka jest już w pełni dostępna dla turystów, zachęcamy do korzystania z niej