W niedzielę i poniedziałek (16 i 17 lutego) będzie pogodnie, ale silne mrozy w nocy, do 19 st. C, wystąpią na terenach podgórskich – poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Synoptyk dodała, że lokalnie wystąpią mgły ograniczały widzialność do około 300 m.

W niedzielę po południu (16 lutego) będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i w górach wystąpią słabe opady śniegu o charakterze przelotnym. Temperatura wyniesie od minus 4 st. C na zachodzie, do minus 2 st. C na wschodzie. Zdaniem synoptyk najcieplej będzie nad morzem, gdzie temperatura na termometrach wyniesie do 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, na Wybrzeżu i północnym wschodzie porywisty, do 40 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie pogodnie, z większymi przejaśnieniami zwłaszcza w centrum kraju. Na południu i na północnym wschodzie wystąpią słabe opady śniegu. Wiatr będzie słaby, zachodni. Temperatura wyniesie od około minus 15 st. C w rejonach podgórskich, do około minus 1 st. C na nad morzem.

– W rejonach podgórskich, szczególnie Karpat, są stawki prognozujące temperatury do minus 19 st. C. Natomiast na obszarze Przedgórza Sudeckiego, do minus 17 st. C

– zaznaczyła Grażyna Dąbrowska.

Na obszarze, na którym temperatura spadnie poniżej minus 15 st. C IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

– W większości obszarów ostrzeżenia te będą dotyczyły tylko dzisiejszej nocy, ale na południowym zachodzie i w górach będą one dotyczyły kolejnych trzech następnych nocy

– dodała synoptyk.

Zdaniem synoptyk gdzieniegdzie mogą utworzyć się mgły ograniczające widzialność do około 300 m.

W poniedziałek na południu i w centrum kraju będzie słonecznie, więcej chmur pojawi się na północy kraju. Na krańcach północno – wschodnich i w rejonie Zatoki Gdańskiej wystąpią słabe i przelotne opady śniegu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do minus 2 st. C na wschodzie, minus 1 st. C w centrum, do 1 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, do 45 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na obszarze południa i centrum kraju będzie pogodnie. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Zdaniem synoptyk w nocy nastąpi spadek temperatury na obszarach nizinnych, do około minus 15 st. C na Dolnym Śląsku, południu Wielkopolski i ziemi lubuskiej. Najchłodniej, do minus 17 st. C będzie na Przedgórzu Sudeckim i w rejonach podgórskich Karpat, do minus 19 st. C. Na pozostałym obszarze kraju będzie cieplej, temperatura wyniesie do zera st. C na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Lokalnie wystąpią mgły ograniczały widzialność do około 300 m.

Prognoza pogody dla lubuskiego

W nocy (16/17 lutego) zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Nad ranem lokalnie mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -15°C na południu do -13°C na północy, na południu regionu lokalne spadki temperatury do -17°C. Wiatr słaby, zmienny.

W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby, zmienny.

Prognoza na poniedziałek i wtorek

W nocy (17/18 lutego) zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Nad ranem lokalnie mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -15°C na południu do -13°C na północy, na południu regionu lokalne spadki temperatury do -17°C. Wiatr słaby, zmienny.

W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.