Premier Donald Tusk zaapelował o pilne przygotowanie europejskiego planu działania dotyczącego przyszłości Ukrainy oraz bezpieczeństwa regionu. Jak stwierdził, w przeciwnym razie „inni globalni gracze” zadecydują o naszej przyszłości – niekoniecznie w zgodzie z interesami Europy.

– poinformował Tusk we wpisie zamieszczonym w sobotę na platformie X.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Europe urgently needs its own plan of action concerning Ukraine and our security, or else other global players will decide about our future. Not necessarily in line with our own interest. This plan must be prepared now. There’s no time to lose.

— Donald Tusk (@donaldtusk) February 15, 2025