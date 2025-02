W Nowej Soli rozpoczął się nabór do czwartej edycji programu „Żegnamy kopciuchy”. Wnioski o dotację do wymiany pieców centralnego ogrzewania mogą składać właściciele mieszkań, wspólnot i domów jednorodzinnych. – W tym roku nabór wniosków będzie trwał do końca lutego – mówi Dominika Kliber, rzecznik prezydenta Nowej Soli.

Do tej pory, w ramach trzech edycji samorządowego programu, wymienionych zostało 110 pieców centralnego ogrzewania.