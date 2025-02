Za nami kolejna edycja Gali Piłkarstwa Lubuskiego. Tym razem w Nowej Soli nagrodzono najlepszych zawodników i trenerów za 2024 rok. Wśród zaproszonych gości był m.in. selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Michał Probierz.

Jeżeli chodzi o szkoleniowców to tytuł dla najlepszego trenera seniorów w naszym regionie powędrował do Grzegorza Kopernickiego z Cariny Gubin, za to najlepszym trenerem młodzieży wybrano Michała Grzelczyka z Lechii Zielona Góra oraz Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego ZG.

Najlepszą piłkarką została Martyna Zielińska z MUKS-u PS Kostrzyn.

Piłkarzy III-ligowych podzielono pozycjami. Najlepszy bramkarz to Jakub Bursztyn z Lechii Zielona Góra, najlepszy obrońca – Mateusz Mączyński ze Stilonu Gorzów. Najlepszym pomocnikiem i napastnikiem zostali zawodnicy Cariny Gubin, kolejno: Dominik Więcek i Denis Matuszewski.

W lubuskiej IV lidze najlepszymi zostali: bramkarz Kacper Stępczyński (Dozamet Nowa Sól), obrońca Dawid Kaczor (Stal Jasień), pomocnik Pavlo Volk (Stal Jasień) oraz napastnik Mateusz Stefanowicz (Ilanka Rzepin).

Najlepsi młodzieżowcy to Franciszek Majchrzak (Lechia ZG), Wojciech Karasiewcz (Warta Gorzów) oraz Dawid Kaniowski (Odra Bytom Odrzański).

Ponadto wyróżnienie specjalne za wkład w rozwój piłkarstwa lubuskiego otrzymał trener Henryk Mazurkiewicz.