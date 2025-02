Starostwo Powiatowe w Nowej Soli dołączyło do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych. Za pomocą internetu i usługi e-Doręczenia można przesłać dokumenty do urzędu. – Jest to metoda nowoczesna i bezpieczna – mówi Filip Pobihuszka, rzecznik nowosolskiego starosty.

W czasem zostanie wycofana z życia platforma ePUAP.