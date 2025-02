Gmina Żagań wykonuje prace melioracyjne w sołectwach. Udrażniane są rowy i poprawiane odwodnienie terenu. Po robotach w Jeleninie urząd planuje dalsze zadania w kolejnych lokalizacjach.

Prace w Miodnicy to około 3 kilometry rowu, który trzeba uregulować, a miejscami nawet odtworzyć. – O tym jak jest to ważne pokazała ostatnia powódź. Rozpoczęliśmy więc roboty i zamierzamy je realizować we wszystkich wsiach – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

– Wynajęliśmy firmę, która się w tym specjalizuje. Sytuacja już uległa znacznej poprawie w miejscowościach, gdzie roboty już trwają – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że koszt zadania pokrywany jest ze środków własnych gminy.