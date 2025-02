CERT Polska ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail z informacją o zwrocie nadpłaconego podatku – jeszcze przed rozliczeniem z Urzędem Skarbowym.

W wysyłanych przez cyberoszustów mailach znajduje się link do strony przypominającej witrynę e-Urzędu Skarbowego, za pośrednictwem której można złożyć wniosek o zwrot podatku. W procesie wymagane jest m.in. wprowadzenie danych karty płatniczej, w tym znajdującego się na odwrocie karty kodu CVC/CVV – co istotne, służy on do płatności, a nie przyjmowania pieniędzy.

Zajmujący się cyberbezpieczeństwem eksperci apelują, żeby nigdy nie przekazywać osobom nieznanym danych osobowych, informacji umożliwiających zdalny dostęp do konta bankowego, kodów BLIK oraz danych z karty kredytowej.

Niebezpieczne mogą być także wykonywanie przelewów, klikanie w linki czy skanowanie nieznanych kodów QR – w szczególności przesyłanych za pomocą poczty e-mail.

Zespół CERT Polska, który działa w NASK, zajmuje się weryfikacją podejrzanych wiadomości mailowych.

Podobnie jak fałszywą stronę internetową, można je zgłosić do CERT za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://incydent.cert.pl/ lub w aplikacji mObywatel 2.0 (za pomocą dostępnego na stronie głównej kafelka Bezpiecznie w sieci). Z kolei SMS-y można przesyłać na obsługiwany przez CERT numer 8080.