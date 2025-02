140 tysięcy złotych stracił mieszkaniec powiatu gorzowskiego, który chciał zarobić na kryptowalutach. Oszuści wyczyścili mu konto.

Mężczyzna w odpowiedzi na internetową reklamę przekazał swoje dane kontaktowe i po pewnym czasie zadzwonił do niego przedstawiciel rzekomej firmy. By móc inwestować należało wykonać przelew początkowy na niespełna 1000 złotych. Kolejna osoba miała go przeprowadzić przez dalszy proces inwestycji. Mężczyzna został tak zmanipulowany, że oszuści zyskali dostęp do jego konta bankowego. Mężczyzna stracił łącznie ponad 140 tysięcy złotych.

Policjanci po raz kolejny przypominają, by dokładnie weryfikować firmy, które mają zarządzać naszymi oszczędnościami.