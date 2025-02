Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:

„Kim jest Oskar D? – czyli jak sprzedać nadzieję” reportaż Marzeny Wróbel-Szały w najbliższy poniedziałek 10.02.2025 po godz. 14.00

Prowadzenie audycji Izabela Kwiatkowska.

Zielonogórska policja zatrzymała 24-letniego Oskara D, mieszkańca Nowogrodu Bobrzańskiego.

Mężczyzna podawał się za naturopatę, specjalistę od leczenia wielu chorób: łuszczycy, chorób tarczycy, układu sercowo-naczyniowego, układu reumatoidalnego, endometriozy oraz wszystkich rodzajów nowotworów, zwłaszcza kobiecych (rak piersi, jajników).

Liczba jego obserwatorów na Facebooku, TikToku i Instagramie to kilkaset tysięcy.

Już kilka miesięcy temu wiele osób alarmowało o szkodliwych treściach jakie przekazuje. Rzecznik Praw Pacjenta zgłosił nawet sprawę do Prokuratury. Ta jednak odmówiła wówczas wszczęcia postępowania.

Co jest prawdą, a co kłamstwem? Co o Oskarze D. mówią mieszkańcy Nowogrodu Bobrzańskiego oraz jego dawni koledzy? Kto i jak promował tego 24-latka?

W audycji porozmawiamy także skąd coraz większa popularność internetowych „uzdrawiaczy” oraz jak weryfikować treści zamieszczone w sieci.