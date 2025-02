Niszczenie podmorskich kabli to już schemat, którego nie można ignorować – powiedziała w niedzielę w Wilnie przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen podczas wspólnej uroczystości z prezydentami Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zapowiedziała działania na rzecz wzmocnienia infrastruktury krytycznej, m.in. patrolowanie morza w zagrożonych rejonach.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy kilka przewodów łączących wasze kraje z sąsiadami zostały zniszczone. Tutaj pojawia się już schemat, nie możemy go ignorować. Teraz jeszcze bardziej Europa i NATO muszą pracować komplementarnie

– powiedziała von der Leyen w niedzielę w Wilnie podczas konferencji towarzyszącej uroczystości przyłączenia systemów elektroenergetycznych krajów bałtyckich do systemu UE.

Przewodnicząca KE poinformowała, że omawiała z sekretarzem NATO Markiem Rutte priorytetowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa europejskiej infrastruktury krytycznej. Mają one objąć układanie nowych kabli, co ma ograniczyć ryzyko przerwania połączeń.

– zaznaczyła von der Leyen

Z zadowoleniem przyjęła inicjatywę państw bałtyckich dotyczącą wspólnego patrolowana zagrożonych obszarów zgłoszoną podczas styczniowego szczytu krajów bałtyckich NATO w Helsinkach.

Nadeszła pora abyśmy wzięli we własne ręce obronę naszego bezpieczeństwa. Dajecie przykład – Estonia, Łotwa, Litwa i Polska są krajami NATO, które w odniesieniu do PKB wydają najwięcej na obronność. NATO jest podstawą naszej obrony, ale jasne jest, że potrzebne jest zwiększeniu wysiłków obronnych całej UE. Nowoczesna wojna wymaga skali, technologii i koordynacji. To zbyt wiele, aby którykolwiek kraj poradził z tym sobie samodzielnie. Tutaj swoją rolę spełni współpraca europejska