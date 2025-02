Powinniśmy poważnie rozważyć pełne embargo handlowe wobec Rosji – powiedział w Alar Karis, prezydent Estonii. Podczas tej samej uroczystości prezydent sąsiedniej Łotwy Rinkeviczs dodał, że Europa powinna zwiększyć wydawatki na obronę i przemysł zbrojeniowy.

W niedzielę w Wilnie odbywa się ceremonia przyłączenia państw bałtyckich do europejskiej sieci energetycznej CESA. Wraz z prezydentami: Litwy, Łotwy i Estonii bierze w nich udział prezydent Andrzej Duda. Obecni są także przedstawiciele Komisji Europejskiej: szefowa KE Ursula von der Leyen oraz komisarze ds. obronności Andrius Kubilius i ds. energii Dan Joergensen.

Prezydent Estonii Alar Karis powiedział, że w ostatnich latach Unia Europejska odniosła sukces w zmniejszaniu zależności energetycznej od Rosji.

– stwierdził Karis.

Historic day for Balti States – we have joined the Continental European frequency band. With this, the energy dependence of the Baltic States on Russia will completely end & we will ensure that Russia can never use energy as a weapon against us. pic.twitter.com/PXh14QXucG

— Alar Karis (@AlarKaris) February 9, 2025