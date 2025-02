Na kandydatów do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG czeka w tym roku 100 wolnych etatów. By zostać strażnikiem granicznym należy mieć polskie obywatelstwo, minimum średnie wykształcenie i nie być karanym sądownie – poinformował we wtorek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

– Na start ponad 6 tys. zł na rękę i ułatwienia w przejściu przez proces rekrutacji. Wiek kandydata nie gra już roli, a brak doświadczenia zawodowego nie jest przeszkodą. Nie musi już zdawać egzaminu z wybranego języka obcego

– powiedział por. Biskupik.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się sprawdzeniem dokumentów. Potem kandydat rozwiązuje testy z wiedzy ogólnej, przechodzi egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Następnym etapem są badania psychologiczne oraz psychofizjologiczne.

Po zaliczeniu powyższych sprawdzianów i testów adepci przechodzą badania lekarskie, a na ich podstawie komisja lekarska ustala ich zdolność do służby. Następnie są kierowani na szkolenie w ośrodkach szkolenia SG lub w Wyższej Szkole Straży Granicznej, gdzie mają zapewnione wyżywienie, umundurowanie i zakwaterowanie.

Oprócz 6 tys. zł wypłaty na rękę na początek, funkcjonariusz SG może liczyć na dodatek na remont mieszkania lub za brak mieszkania, dofinansowanie przy zakupie domu czy mieszkania oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby. Każdemu strażnikowi granicznemu przysługuje także tzw. mundurówka, 13-ta pensja oraz dofinansowanie do wypoczynku.

Zainteresowani służbą w Nadodrzańskim Oddziale SG mogą składać dokumenty w placówkach SG najbliższych swojego miejsca zamieszkania lub w siedzibie komendy oddziału w Krośnie Odrzańskim. Informacje na temat rekrutacji są stronie internetowej >>nadodrzanski.strazgraniczna.pl<<.

Nadodrzański Oddział SG z komendą w Krośnie Odrzańskim obejmuje zasięgiem działania woj. lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Długość granicy państwowej chronionej przez ten oddział wynosi 716 km, w tym 278 km z Republiką Federalną Niemiec i 438 km z Republiką Czeską.