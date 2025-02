Sołtys podżarskiej Kadłubi wraz z radą sołecką zachęcają mieszkańców do zbiórki na rzecz najmłodszych pacjentów Szpitala na Wyspie. W ramach akcji można przekazać kredki czy kolorowanki dla dzieci. Zbiórka trwa do 7 lutego.

To kolejna akcja lokalnej społeczności na rzecz innych osób. – Cały czas czekamy na chętnych do dołączenia się do inicjatywy. Umilmy dzieciom ten pobyt w lecznicy – mówi sołtys Kadłubi Elwira Wentlant:

– Oczywiście to nie koniec naszych chęci niesienia pomocy innym. Już planujemy następne wydarzenia charytatywne – zaznacza sołtys Kadłubi:

Więcej na temat akcji znaleźć można w mediach społecznościowych sołectwa.