Czy można kupić sobie czas? Pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze twierdzą, że tak. Taką możliwość daje zainstalowanie nowoczesnego systemu do transportu krwi do badania. Takie rozwiązanie skróci czas oczekiwania na wyniki, dodatkowo zwolni biały personel z obowiązku fizycznego noszenia materiału do badań.

- Dzięki temu pracownicy będą mieli dodatkowy czas dla pacjentów przebywających na SOR – mówi kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zielonej Górze Szymon Michniewicz.

To oddolna inicjatywa pracowników SOR-u, którzy chcą w ten sposób usprawnić pracę, odciążyć personel i lepiej zaopiekować się pacjentami. Inwestycja kosztuje 800 tysięcy złotych. Pracownicy założyli internetową zbiórkę.

– Czas, który tracimy na doniesienie fizyczne próbek do laboratorium liczony jest w sumie w godzinach – dodaje Michniewicz.

Po wdrożeniu nowego rozwiązania transportu próbek krwi czas transportu próbki wyniósłby około 10 sekund. Rozwiązanie technologiczne wykorzystuje do transportu sprężone powietrze.