Kolejna karetka trafiła do Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze! Tym razem jest to ambulans pediatryczny, czyli przeznaczony do transportu małych pacjentów do i z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Nowa karetka różni się od poprzednich kształtem i wyposażeniem.

– Mamy już wykwalifikowanych ratowników, a teraz dostaliśmy także nowoczesny sprzęt – mówi Witold Głodecki, kierownik Zespołu Transportu Medycznego:

Jak podkreśla Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, każdy nowy sprzęt zakupiony dla szpitala pozwala poprawić warunki pracy medyków i komfort pacjentów:

Koszt nowej karetki wraz z wyposażeniem to 980 tysięcy złotych. Zakup został prawie w całości sfinansowany przez zarząd województwa lubuskiego.

– Staramy się reagować na potrzeby szpitala i tym razem udało się zakupić nowy ambulans wraz z wyposażeniem – dodaje Sebastian Ciemnoczołowski, wicemarszałek województwa lubuskiego:

Obecnie zielonogórski szpital posiada pięć ambulansów.