We wsi Tomaszowo (gmina żagań) funkcjonariusze lubuskiej KAS i Bieszczadzkiego Oddziału SG przechwycili ponad 8,5 tony nielegalnego suszu tytoniowego. Wartość kontrabandy to ok. 6 mln zł – poinformowała w czwartek (9 stycznia) rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

Podczas wspólnej akcji strażnicy graniczni z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeszukali magazyn, w którym trwał rozładunek ciężarówki z nielegalnym towarem.

W naczepie pojazdu oraz w magazynie znaleziono ponad 8,5 ton suszu tytoniowego – przekazał rzecznik Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG por. SG Piotr Zakielarz.

Tytoń był bez polskich znaków akcyzy, dodatkowo w trakcie przeszukania posesji funkcjonariusze znaleźli filtry papierosowe, owijki do filtra papierosowego oraz opakowania znanej marki tytoniowej. Do sprawy zostały zatrzymane trzy osoby.

Markowicz dodała, że w tym samym czasie, w punkcie spedycyjnym w Zielonej Górze przeprowadzono kontrolę 86 przesyłek kurierskich, w których znaleziono 220 kg nielegalnego tytoniu. Paczki nadane w Sulechowie miały trafić do odbiorców w różnych częściach kraju.