Na dwa dni do Żagania przyjechali miłośnicy gier planszowych. W klubie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej zorganizowano drugą już edycję spotkania pod nazwą „Planszostarcia”. Wydarzenie przyciągnęło miłośników strategii czy gier logicznych z całego kraju.

Zeszłoroczne potyczki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy ponowili więc propozycję, która przyciągnęła do miasta wielu zapalonych graczy z Warszawy, Poznania czy Wrocławia. Nie zabrakło też lokalnych strategów. Najmłodszy z nich miał 7 lat. Jeden ze stołów przeznaczony był na stanowisko malowania figur, gdzie można było wybrać własny kamuflaż statków kosmicznych czy pojazdów wojskowych. Jak mówią sami uczestnicy imprezy, takie wydarzenia łączą hobbystów. – Mieszkamy w różnych, często oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów miastach, a wystarczy hasło i zjeżdżamy się w jednym miejscu, aby stoczyć bitwę. To sposób na integrację, ale i gimnastyka umysłu. A że zabawa jest świetna, każdy z nas to potwierdzi – zaznaczają gracze: