Sekcja Miłośników Regionu działająca przy klubie 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej zaprasza na kolejne spotkanie. Tym razem rozmowy poprowadzi prezes grupy „Morsy Żagań”. Wtorkowe wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej placówki.

Sekcja od dłuższego już czasu angażuje się w promowanie ciekawych inicjatyw i ludzi z pasją. – Zachęcamy do udziału w ciekawych rozmowach z interesującymi gośćmi. Dla tych, którzy rozważają morsowanie będzie to okazja do posłuchania wskazówek dotyczących pierwszych kroków z lodowatej wodzie – mówi kierowniczka klubu Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

– Dowiemy się także o wpływie zimnych kąpieli na organizm człowieka. Prelegenci zwrócą uwagę na to czy morsować można w każdym wieku – zaznacza kierowniczka klubu:

Dodajmy, że spotkanie zaplanowano na godzinę 17.00.