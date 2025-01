Prokuratura Rejonowa w Kępnie wszczęła śledztwo w sprawie podpalenia Biblii w kościele. Miejscowi duchowni na stronie Parafii pw. św. Marcina w Kępnie zaapelowali do wiernych o czujność „w dobie nasilającego się wandalizmu względem miejsc kultu”.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Parafii pw. św. Marcina w Kępnie. Jak powiedział w środę (22 stycznia) PAP prokurator Marcin Kubiak z biura prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., tego dnia 43-letnia mieszkanka Kępna po wejściu do kościoła podeszła do ołtarza, z którego zrzuciła wazon i świece.

Następnie podeszła do bożonarodzeniowego żłóbka, sięgnęła po leżące tam Pismo Święte i podpaliła jego karty.

– W tym czasie w kościele przebywał mężczyzna, który podjął interwencję i stłumił ogień. Kobieta wyszła ze świątyni

– powiedział prokurator.

Dzięki świadkowi i nagraniom z monitoringu podejrzaną zatrzymano i przesłuchano.

Jak poinformowała PAP oficer prasowy kępińskiej policji sierż. Anita Wylęga, komenda prowadzi postępowanie pod kątem wykroczenia dot. zniszczenia mienia.

Natomiast prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku przestępstwa obrazy uczuć religijnych innych osób przez znieważenie miejsca przeznczonego do wykonywania obrzędów religijnych. Za to grozi do dwóch lat więzienia – powiedział prokurator Kubiak.

Kobieta została przesłuchana jako świadek, ale nie odniosła się do zachowania w kościele i nie podała motywów swojego postępowania.

Na stronie kępińskiej parafii pojawił się komunikat dotyczący zdarzenia. Duchowni zwrócili się w nim do parafian z apelem, by: „(…) będąc w kościele bądźmy wyczuleni na dziwne zachowania innych osób i natychmiast zgłaszajmy księżom, pracownikom parafii lub policji”.

– Dla własnego bezpieczeństwa nie podejmujemy samodzielnych interwencji. Zachowując bezpieczną odległość warto wyjść za taką osobą, by skontrolować, w którym kierunku się udaje lub do jakiego samochodu wsiada. Nie unikajmy także składania zeznań. W dobie nasilającego się wandalizmu względem miejsc kultu apelujemy o wrażliwość i czujność(…)

– napisano.