Klub wojskowy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej zaprasza miłośników gier planszowych na dwudniowe potyczki. W sobotę rusza druga edycja wydarzenia pod nazwą „Planszostarcia”. Udział w imprezie jest darmowy.

Zeszłoroczne rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem. – Zachęcamy nie tylko miłośników tej formy spędzania czasu z Żagania, ale i innych miejscowości w kraju. To również integracja środowiska hobbystów – mówi kierowniczka placówki Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

– Tego typu gry to doskonała gimnastyka umysłu, bo uczy planowania i strategii. Zachęcamy do zapisów. W mediach społecznościowych znaleźć można link do zapisów do danej gry – zaznacza organizatorka:

Początek pierwszego dnia rozgrywek godzina 9.00.