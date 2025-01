Żagański oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymał długo oczekiwany pojazd UTV do patroli w terenie. Samochód kosztował 130 tysięcy złotych. Zakup współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Po ostatnich incydentach związanych z uszkodzeniem jedynego auta ratownicy mogą się cieszyć nowym sprzętem do pracy w trudnym terenie. – Mieliśmy wkład własny do projektu unijnego. Część kwoty to wynik umów z miastem. Cieszymy się, że się udało, tym bardziej, że rozpoczęły się ferie – mówi prezes żagańskich wodniaków Jakub Łażewski:

– To inwestycja w bezpieczeństwo. A jak bardzo jest to potrzebny sprzęt pokazała powódź. Tym bardziej cieszy nas ta chwila – zaznacza burmistrz Sławomir Kowal:

Dodajmy, że żagański oddział WOPR liczy ponad 50 ratowników.