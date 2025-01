Trzydziestu żagańskich seniorów uczestniczy w programie Stowarzyszenia Inicjatyw „Skrzydła”. Przez pięć dni w tygodniu zapewniona jest im opieka. Są posiłki, zajęcia, sesje z rehabilitantem czy masaże. Spotkania odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Projekt realizowany jest do kwietnia. Dojrzali mieszkańcy liczą na to, że zostanie ponowiony. W kolejce już czekają następni chętni. Dzień zaczyna się od śniadania. Opiekunowie przygotowują zajęcia aktywizujące pamięć, ale i motorykę. Cyklicznie odbywają się rozmowy z psychologiem czy dietetykiem. – Czujemy się, jakbyśmy byli w centrum świata. Otoczono nas opieką i co ważne nie siedzimy sami w domach – podkreślają dojrzali mieszkańcy Żagania: