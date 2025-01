Park Narodowy „Ujście Warty” kolejny raz włącza się w Zimowe Ptakoliczenie – akcję organizowaną przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jej celem jest sprawdzenie, które gatunki ptaków zimują w naszym kraju i jak są liczne – poinformowała Olga Betańska z PN „Ujście Warty”.

W tym roku ogólnopolska akcja zostanie przeprowadzona 24-26 stycznia. Ptaki można obserwować wspólnie z innymi na zorganizowanych wydarzeniach lub samemu, np. przy karmniku. Co roku inny gatunek zostaje ptakiem zimy – w tym roku jest to łyska.

PN „Ujście Warty” zaprasza miłośników ptaków na wycieczkę, która odbędzie się w niedzielę 26 stycznia. Podczas spaceru z Dąbroszona w kierunku Warty jego uczestnicy będą wspólnie obserwować i liczyć zimujące ptaki.

– Aby wziąć udział w naszym spotkaniu, nie trzeba znać się na ptakach. Przewodnik z Parku i bardziej doświadczeni uczestnicy pomagają rozpoznawać gatunki i dzielą się ciekawostkami. Podczas naszych wycieczek zawsze jest przyjazna atmosfera

– powiedziała Betańska.

Dodała, że w ubiegłym roku w Parku udało się zaobserwować 431 przedstawicieli 28 gatunków ptaków. Najliczniejsze, jak na „Ujście Warty” przystało, były gęsi, ale zaobserwowano także m.in.: srokosza, zimorodka, raniuszki i bieliki.

– Czy te same gatunki zobaczymy w tym roku? Nie wiadomo, to zawsze jest niespodzianka

– dodała Betańska.

By wziąć udział w Zimowy Ptakoliczeniu w PN „Ujście Warty”, należy do 24 stycznia, do godz. 12 zgłosić się mailowo na adres edukacja@pnujsciewarty.gov.pl lub telefonicznie 95 752 40 26. Trasa spaceru będzie miała około sześciu kilometrów. Należy pamiętać o ciepłym stroju, dobrych butach i prowiancie na wspólne ognisko, które zakończy liczenie.

Szczegóły spotkania można znaleźć na stornie pnuw.gov.pl, a listę wszystkich wydarzeń związanych z Zimowym Ptakoliczeniem na stronie >>otop.org.pl<<.