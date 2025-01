Proszę przyjąć serdeczne gratulacje od narodu polskiego – napisał prezydent Andrzej Duda do nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. Podkreślił, że Polskę i USA łączy wieloletnia przyjaźń i jest przekonany, że prezydentura Trumpa będzie nadal sprzyjać umacnianiu więzi między oboma państwami.

Andrzej Duda do zaprzysiężenia Donalda Trumpa odniósł się na portalu X w kilkuzdaniowym wpisie w języku angielskim.

– napisał, oznaczając na portalu konto nowego prezydenta USA.

Mr. President @realDonaldTrump!

On the day of your swearing-in as the 47th President of the United States of America, please accept heartfelt congratulations from the Polish people.

Our countries are bound by years of friendship and faith in the same values: freedom and… pic.twitter.com/cLtzL5SRd5

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 20, 2025