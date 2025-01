Zakończyło się spotkanie par prezydenckich w Białym Domu. Trwało ono kilka minut dłużej niż pierwotnie planowano. Melania Trump i Jill Biden odjechały wspólnie spod Białego Domu jedną limuzyną.

Dalsza część tekstu pod tweetem

"Welcome home."

Watch the moment Donald Trump arrives at the White House alongside Melania Trump.

He is met by Joe and Jill Biden. The four of them will have tea together in the White House before Trump is sworn in at the Capitol Building later.https://t.co/LMylbnuEVP pic.twitter.com/Gcp7g31IyL

— Sky News (@SkyNews) January 20, 2025