– Sprawa może mieć znamiona sabotażu – tak o martwym dziku znalezionym około 170 km od jego naturalnego siedliska wypowiedział się wojewoda kujawsko-pomorski. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Martwe dziki znaleziono również koło Gniezna. W tym przypadku jednak lekarz weterynarii uznał, że obrażenia zwierząt wskazują na typowy wypadek komunikacyjny, zaś miejscowi myśliwi niejednokrotnie widzieli zwierzęta przebiegające w tym miejscu przez drogę.

To ustalenia stowarzyszenia Demagog, w związku z wypowiedzią naszego słuchacza w audycji Otwarty Mikrofon:

Zdjęcie dzika na czubku drzewa można znaleźć jedno, rzekomo pochodzące z miejscowości Wygnańce w powiecie chełmskim zrobione ponoć w lipcu 2018 roku. W tym przypadku portal Lublin 112 zwrócił uwagę na poziom wegetacji roślin, które wskazują raczej na wiosnę niż lato. Niewiarygodne wydaje się również to, że zwierze tej wielkości utrzymało się na tak cienkich gałęziach. Analiza poziomu błędów, sugerująca przez różne poziomy kompresji zdjęcia które elementy zostały na nim zmienione, może wskazywać, że dzik został do niego dodany sztucznie, a kilka elementów na dole obrazu rozmytych. Zdjęcie jest jednak słabej jakości, przez co wynik analizy jest niepewny.