Szefowa KPRP Małgorzata Paprocka potwierdziła w Studiu PAP, że prezydent Andrzej Duda zwrócił się do rządu o zapewnienie możliwości udziału w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz premiera Izraela Benjamina Netanjahu, gdyby ten wyraził taką wolę.

Izraelski premier podlega nakazowi aresztowania wydanemu przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniem o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Trybunał w listopadzie wydał nakaz aresztowania na wniosek głównego prokuratora MTK w kontekście kampanii wojskowej Izraela przeciw terrorystycznej organizacji Hamas.

W czwartek Times of Israel poinformował, że prezydent Duda zwrócił się do polskiego rządu o zapewnienie ochrony przed aresztowaniem premierowi Izraela, jeśli weźmie on udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, które odbędą się 27 stycznia.

Informację tę w czwartek potwierdziła w Studiu PAP szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Jak powiedziała, każda osoba z Izraela, a także przedstawiciel jego władz, „powinien mieć możliwość – jeżeli ma taką wolę – wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu”.

– Wszelkie instrumenty związane z zapewnieniem możliwości pobytu premiera, czy każdego innego przedstawiciela państwa (…) ze względu na podległość służb są w rękach premiera i Rady Ministrów

– dodała Paprocka.

Według relacji Paprockiej, Kancelaria Prezydenta czeka na reakcję ze strony rządu.

Portal Times of Israel, powołując się na informacje agencji Bloomberg, przekazał, że Duda przesłał premierowi Donaldowi Tuskowi list, w którym stwierdził, że władze powinny zagwarantować „niezakłócony pobyt” Netanjahu w Polsce. Jako argument przywołał „absolutnie wyjątkowe okoliczności” tego wydarzenia.

W liście, którego treść przytacza Interia, napisano, że „gdyby urzędujący premier Państwa Izrael pan Beniamin Netanjahu, wyraził wolę osobistego udziału w uroczystych obchodach 80. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz, rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien zagwarantować mu w tych absolutnie wyjątkowych okolicznościach niezakłócony pobyt na terytorium naszego kraju – mimo nakazu aresztowania”.

Muzeum Auschwitz poinformowało w środę, że dziesięć delegacji państwowych, w tym polska, potwierdziło już udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Na czele delegacji staną koronowane głowy i prezydenci. Najważniejszymi gośćmi na ceremonii rocznicowej będą byli więźniowie niemieckich obozów. Organizatorzy spodziewają się, że z różnych zakątków świata przyjedzie ich kilkudziesięciu.

Główna ceremonia odbędzie się późnym popołudniem 27 stycznia w specjalnym namiocie rozłożonym nad bramą do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz wyzwolili 27 stycznia 1945 r. żołnierze 60. armii I frontu ukraińskiego.

27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie planowoi 16 marca

Ze względu na zwolnienie miejsca w Izbie wyższej przez Bogdana Klicha, który został powołany na chargé d’affaires Ambasady RP w Stanach Zjednoczonych, konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu 33, obejmującym część Krakowa (Stare Miasto, południowe i zachodnie dzielnice miasta).

Wybory uzupełniające musi zarządzić prezydent. PKW w grudniu 2023 r. wydała stanowisko stwierdzające, że w związku z wprowadzonym jesienią stanem klęski żywiołowej spowodowanej powodzią, wybory można zarządzić najwcześniej 15 stycznia.

Paprocka w czwartek w Studiu PAP powiedziała, że w środę prezydent Duda skierował do Państwowej Komisji Wyborczej pismo z datą przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

– Planowana data zgodnie z kalendarzem, to jest 16 marca

– powiedziała.

Politycy koalicji rządzącej zapowiadają, że w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie zostanie wystawiony jeden wspólny kandydat w ramach tzw. paktu senackiego. PiS rozważa poparcie niezależnego kandydata, wystawić swojego kandydata zamierza Konfederacja.

Klich w okręgu 33 był senatorem przez kilka kadencji. W październiku 2023 r. jako kandydat paktu senackiego zdobył 70 proc. poparcia (184 tys. głosów).

Konstytucja stanowi, że wybory nie mogą być przeprowadzone w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu nadzwyczajnego. Wprowadzony przez rząd w związku z wrześniową powodzią stan klęski żywiołowej został zniesiony 16 października 2024 r., okres 90 dni mija więc 14 stycznia 2025 r. PKW w grudniu 2023 r. wydała stanowisko stwierdzające, że wybory można zarządzić najwcześniej 15 stycznia.