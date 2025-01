Donald Trump nie został jeszcze oficjalnie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, a już wywołuje liczne kontrowersje. W ostatnim czasie głośno było o jego groźbach zbrojnego przejęcia kontroli nad Kanałem Panamskim, a także zajęcia Grenlandii – autonomicznego terytorium Danii w Ameryce Północnej. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział też ekonomiczne naciski na Kanadę, które miałby doprowadzić do zgody na przyłączenie tego kraju do USA. Oliwy do ognia dolewa także doradca Donalda Trumpa, Elon Musk, który w swoich internetowych wpisach oskarżył m.in. premiera Wielkiej Brytanii o sprzyjanie gangom i wezwał króla Karola III do rozwiązania parlamentu i rozpisania nowych wyborów.

Jak Państwo oceniają takie zachowania nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych i ludzi z jego otoczenia? Czy Donald Trump może zapewnić stabilność i pokój na świecie czy wręcz przeciwnie – będzie podgrzewał polityczną atmosferę doprowadzając do nowych konfliktów? Jak w tej sytuacji powinna się zachować Polska i nasi rządzący?

Zapraszam do dyskusji – Artur Steciąg

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.