Premier Donald Tusk podkreślił na ostatnim tegorocznym (31 grudnia) posiedzeniu rządu, że przyszły rok będzie rokiem pozytywnego przełomu. Stwierdził też, że ostatnie godziny 2024 r. pokazały jak w soczewce, z jak wielkim problemem kraj się zmaga po latach bałaganu prawnego. Szef rządu dodał, że Polska będzie w 2025 roku silna jak nigdy w swojej nowoczesnej historii. – Staliśmy się liderem polityki bezpieczeństwa i będziemy to w 2025 r. potwierdzali – mówił.

Przed rozpoczęciem posiedzenia rządu, Tusk powiedział, że Polska będzie silna nie tylko po to, by mieć z tego powodu jakąś dumę i satysfakcję, ale ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich, także przyszłych pokoleń.

Premier dodał, że jest dumny z tego, iż Polska staje się symbolem państwa zdolnego do budowania bezpieczeństwa.

– powiedział.

Szef rządu mówił, że bezpieczeństwo jest też po to, aby dać mocny sygnał rozwoju. Według niego, mijający rok był pierwszym kiedy „można powiedzieć, że polska gospodarka obudziła się”, a 2025 r., będzie rokiem pozytywnego przełomu.

– Jeśli dobrze wykorzystamy pierwsze sześć miesięcy i przygotujemy ten przełom pod względem prawnym, ustrojowym – bo musimy dokończyć te porządki, wzięliśmy to na siebie, nie wszystkim się to podoba, ale będziemy tutaj konsekwentni – po to, aby w drugiej połowie 2025 r. wszyscy odczuli tę wielką energię. Pójdziemy razem naprawdę do przodu i to będzie już nie tylko statystyka, ale będzie odczuwalne w każdym polskim domu, w każdym polskim mieście, w każdej polskiej gminie