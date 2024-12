Co dziesiąty badany deklaruje, że w tym roku zadłuży się, by zorganizować święta; kilka lat temu było to nawet 20 proc. społeczeństwa – wskazują autorzy badania „Świąteczne zadłużenie Polaków”. Blisko 1576 złotych – tyle przeciętna polska rodzina przeznaczy na tegoroczne świąteczne zakupy, wynika z raportu IBRiS. To więcej niż w ubiegłym roku, ale zarazem mniejsza część tej kwoty zostanie przeznaczona na prezenty. Na prezenty w tym roku wydamy od 100 do 600 złotych. Jak wynika z raportu i badania UCE Research i Grupy Offerista „Świąteczne zadłużenie Polaków”, 11,2 proc. badanych deklaruje, że w celu zorganizowania Wigilii i Bożego Narodzenia zaciągnie w tym roku pożyczkę gotówkową lub kredyt w banku, parabanku bądź u znajomych lub rodziny. Czy kontrolujemy Prezenty są dla respondentów mniej ważne niż kiedyś – w tym roku Polacy przeznaczą na nie 51 proc. budżetu świątecznego, podczas gdy w 2023 roku było to 66 proc. Wynika z tego, że większą część środków pochłaniają inne kategorie, takie jak żywność, dekoracje czy organizacja spotkań rodzinnych. Czy Polacy odchodzą od starej maksymy „zastaw się, a postaw się”? Czy kontrolujemy nasze zakupy świąteczne?

