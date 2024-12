Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, TVN, T Mobile, spółka P4 – operator sieci Play oraz WB Electronics znalazły się na liście podmiotów podlegających ochronie – poinformował w środę (18 grudnia) premier Donald Tusk. Bez zgody rządu nie będzie można tych spółek kupić lub ich przejąć – dodano w komunikacie.

Szef rządu oświadczył w środę (18 grudnia), że Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia ws. wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli.

Wyjaśnił, że chodzi o wykaz spółek podlegających ochronie, gdyby ktoś chciałby je kupić. „Ta lista była już dość pokaźna. Dołożyliśmy do tej listy takie firmy jak: Cyfrowy Polsat, P4 (operator sieci Play – PAP), TVN, Telewizja Polsat, T Mobile i WB Electronics” – powiedział Donald Tusk.

Premier przypomniał, że na tej liście znajdują się już takie firmy jak Tauron, Orlen, Emitel czy Grupa Azoty.

– Nie muszę chyba uzasadniać konieczności ochrony przed ryzykiem dostania się tych firm, kluczowych dla bezpieczeństwa państwa polskiego, w niepowołane ręce

– dodał.

Donald Tusk przekonywał, że wpisując kolejne firmy na listę, „na pewno nie utrudnimy nikomu ewentualnych transakcji”, choć – jak przyznał – będzie wymagana zgoda rządu.

?? Chronimy firmy, które podlegają strategicznej ochronie państwa.°°Na listę firm, które podlegają strategicznej ochronie państwa, trafi 6 nowych podmiotów. Celem utworzenia listy jest zachowanie bezpiecznych transakcji dotyczących uprawnień właścicielskich, istotnych z punktu… pic.twitter.com/nGd5H2pGvR — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 18, 2024

Podkreślił, że intencją rządu jest to, by chronić takie firmy przed potencjalnym wrogim przejęciem.

– Mam kolejne powody po kolejnych rozmowach z różnymi przywódcami z tej części Europy (…), że zamiary ze strony tych, którzy te wojny hybrydowe różnego rodzaju Polsce wypowiedzieli były poważne (…). Wiem, że to nie wszystkim się podoba, że ktoś znowu, Kaczyński (Jarosław Kaczyński – PAP) będzie coś tam mamrotał o reżimie Tuska etc., ale tak na prawdę chyba nikt z nas (…), także opozycja PiS-owska nie chciałaby, żeby któregoś dnia media, operatorzy w telekomunikacji, czy kluczowe dla energetyki, czy obronności firmy prywatne, znalazły się w rękach wrogów państwa polskiego

– dodał.

Szef rządu zapewnił, że decyzje o wpisaniu kolejnych podmiotów na listę spółek chronionych „są oczywiście zgodne i z konstytucją, i z polskim prawem, i prawem europejskim”.

– Tu nikt nie ma wątpliwości

– zaznaczył, dodając, że w kilku państwach europejskich stosowane są podobne przepisy.

W komunikacie po posiedzeniu rządu podkreślono, że zmiany w rozporządzeniu wiążą się z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa.

– Decyzja o uzupełnieniu wykazu o 6 firm oznacza, że bez zgody rządu nie będzie można ich przejąć lub kupić

– dodano.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku.

Jak wskazano w projekcie rozporządzenia ws. wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, Cyfrowy Polsat jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat – Grupa Polsat Plus, największej grupy medialno-telekomunikacyjnej w Polsce.

W skład Grupy Polsat Plus wchodzą m.in.: Polkomtel, Telewizja Polsat oraz Netia. Cyfrowy Polsat od 2008 r. jest spółką notowaną na GPW. Zygmunt Solorz jest głównym akcjonariuszem, posiadającym – poprzez fundację TiVi Foundation z siedzibą w Lichtensteinie – ponad 62 proc. akcji Cyfrowego Polsatu. Zgodnie z raportem UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego, w 2023 r. udział w rynku Cyfrowego Polsatu wynosił 8,7 proc. W 2023 r. spółka osiągnęła zysk netto w kwocie blisko 640 mln zł.

W skład Grupy Polsat Plus wchodzą m.in.: Polkomtel, Telewizja Polsat oraz Netia. Cyfrowy Polsat od 2008 r. jest spółką notowaną na GPW. Zygmunt Solorz jest głównym akcjonariuszem, posiadającym – poprzez fundację TiVi Foundation z siedzibą w Lichtensteinie – ponad 62 proc. akcji Cyfrowego Polsatu. Zgodnie z raportem UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego, w 2023 r. udział w rynku Cyfrowego Polsatu wynosił 8,7 proc. W 2023 r. spółka osiągnęła zysk netto w kwocie blisko 640 mln zł.

Telewizja Polsat powstała w 1993 r. jako spółka akcyjna; w 2011 r. została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest podmiotem dominującym grupy medialnej prowadzącej działalność telewizyjną i reklamową.

TVN obok Polsatu jest jedną z dwóch wiodących prywatnych stacji telewizyjnych w Polsce pod względem przychodów i udziału w rynku reklamy. Firma powstała w 1995 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność nadawczą rozpoczęła w październiku 1997 r. W 2004 r. TVN został przekształcony w spółkę akcyjną. Na koniec 2023 r. jedynym akcjonariuszem spółki był Discovery Communications Benelux B.V. z siedzibą w Holandii. W ubiegłym roku przychody TVN-u wyniosły ponad 1,9 mld zł.

Spółka P4 jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Firma świadczy usługi pod marką Play. Jedynym udziałowcem P4 jest francuski Iliad Purple S.A.S. W ubiegłym roku P4 połączyła się ze spółką UPC. Zgodnie z raportem UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego, udział P4 w rynku pod względem liczby użytkowników internetu mobilnego wyniósł w 2023 r. ok. 16,3 proc. Spółka zajmowała też pierwsze miejsce wśród operatorów telefonii ruchomej z udziałem wynoszącym 30,1 proc.

T Mobile Polska jest częścią międzynarodowej grupy Deutsche Telekom; jedynym akcjonariuszem spółki jest Deutsche Telekom Europe B.V. z siedzibą w Holandii. Firma jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Zgodnie z raportem UKE, udział spółki w rynku pod względem liczby użytkowników internetu mobilnego wyniósł w 2023 r. ok. 16,6 proc. (trzecie miejsce wśród operatorów). Spółka zajmowała czwarte miejsce wśród operatorów telefonii ruchomej z udziałem wynoszącym 19,7 proc. Ubiegły rok firma zakończyła zyskiem netto w wysokości ponad 205 mln zł.

WB Electronics należy do największej prywatnej grupy kapitałowej polskiego przemysłu obronnego – Grupy WB. Głównymi Akcjonariuszami spółki są: Piotr Wojciechowski (45,49 proc. akcji), Adam Bartosiewicz (28,07 proc.) oraz PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (26,44 proc. akcji). WB Electronics uczestniczy w wielu projektach realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Spółka produkuje m.in. bezzałogowe systemy powietrzne FlyEye, amunicję krążącą Warmate, a także systemy łączności.

Zgodnie z projektem dla WB Electronics organem kontrolnym będzie Minister Obrony Narodowej; dla pozostałych spółek wymienionych wyżej będzie to minister właściwy do spraw aktywów państwowych. Po zmianie przepisów na liście podmiotów podlegających ochronie będą w sumie 23 spółki.

W czasie środowej sesji na GPW akcje Cyfrowego Polsatu rosły, a od południa straciły 1,5 proc.

Lista firm podlegających ochronie

Wykaz podmiotów podlegających ochronie stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów ws. podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli.

Rozporządzenie to wydawane jest przez rząd na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Zgodnie z nią organy kontroli prowadzą postępowania administracyjne wobec podmiotów z wykazu oraz inwestorów, a dotyczą one „nabycia istotnego uczestnictwa lub nabycia dominacji nad podmiotami podlegającymi ochronie”. Efektem takich postępowań są decyzje administracyjne o sprzeciwie lub braku sprzeciwu.

W wykazie zamieszczane mogą być firmy, np. działające na rynku energetyki, ale też zajmujące się telekomunikacją. Przypisane do nich są organy kontroli – resorty. Zgodnie z ustawą, zgłaszając sprzeciw, organ kontroli może mieć na celu m.in. ochronę niepodległości, praw obywatelskich i bezpieczeństwa Polski, a także dbałość o wypełnianie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w NATO.

Aktualne rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2024 r., weszło w życie 1 stycznia 2024 r. Załączona lista podmiotów zawiera obecnie 17 pozycji. Dla jednego – Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego „Telesystem-Mesko” organem kontroli jest Minister Obrony Narodowej. Dla pozostałych 16 organem jest Minister Aktywów Państwowych. Podmioty te to: Alpetrol, Zakłady Chemiczne w Szczecinie „Baltchem”, Emitel, Gaspol, Grupa Azoty, Hawe, KGHM, Oktan Energy&V/L Service, Orange, Orlen, Polkomtel, Rafineria Gdańska, Stoen Operator, Tauron PE, TK Telekom i Unimot Terminale.

KRRiT: wpisanie telewizji Polsat i TVN na listę podmiotów podlegających ochronie było „bezprawne”

Polsat i TVN wpisano na wykaz podmiotów podlegających ochronie z pominięciem konstytucyjnej i ustawowej roli KRRiT, więc jest ono „bezprawne, bezskuteczne, mogące powodować szkodę w interesie prywatnym i publicznym”- napisała KRRiT w przesłanym w środę (18 grudnia) PAP komunikacie.

18 grudnia Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli obowiązującego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2027 r. rozszerzające listę tych podmiotów o Telewizję Polsat oraz TVN. Stało się to „z pominięciem konstytucyjnej i ustawowej roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako jedynego konstytucyjnego organu kontroli państwowej i ochrony prawa stojącego na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji” – napisała KRRiT.

Jak podkreśliła, KRRiT „nie była na jakimkolwiek etapie konsultowana czy nawet informowana o planowanym trybie nadzoru nad mediami prywatnymi przez Radę Ministrów, czyli innymi niż wynika to z ustawy radiofonii i telewizji".

Jak podkreśliła, KRRiT „nie była na jakimkolwiek etapie konsultowana czy nawet informowana o planowanym trybie nadzoru nad mediami prywatnymi przez Radę Ministrów, czyli innymi niż wynika to z ustawy radiofonii i telewizji”.

– Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w brzmieniu: 'do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji’ można stwierdzić, że takie działania Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów w dziedzinie kontroli rynku medialnego w Rzeczpospolitej Polskiej stanowią kolejną próbę uzurpacji kompetencji przysługujących Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, niezależnym od administracji rządowej, jak również mogą stanowić wstęp do wywierania przez administrację rządową wpływu na treść programu uzależnionych od siebie nadawców 'prywatnych

– napisano.

Dodano, że „powyższe czyni bezprawnymi (…) jakiekolwiek zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli w zakresie odnoszącym się do spółek posiadających koncesje na rozpowszechnianie programu. Jest niezgodne z przepisami prawa wyższej niż rozporządzenie rangi – tak z przepisami rangi konstytucyjnej, jak i rangi ustawowej, a w związku z tym te działania są bezprawne, bezskuteczne, mogące powodować szkodę w interesie prywatnym i publicznym. Mogą też sprowadzać odpowiedzialność karną niektórych osób za ich wprowadzenie, czy odszkodowawczą Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej”.

– Obowiązujący system prawny chroni interesy państwa polskiego, zaś dla rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych oprócz struktury właścicielskiej istotne jest spełnienie wymogów przewidzianych ustawą do posiadania i utrzymania koncesji na rozpowszechnianie programu. Organem właściwym do badania tych przesłanek jest w tej sprawie wyłącznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

– wskazano.

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreśla, że trwająca równolegle do tych działań likwidacja przez organy administracji rządowej jednostek publicznej radiofonii i telewizji, które od lat są wpisane na listę przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla Państwa Polskiego, stoi w całkowitej sprzeczności z bezpieczeństwem informacyjnym, a więc ze strategicznym interesem państwa. Działania Prezesa Rady Ministrów są próbą zawłaszczenia kolejnych kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

– napisano w komunikacie.