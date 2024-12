Prezes PKOl Radosław Piesiewicz potwierdził w mediach, że prezydent Andrzej Duda jest kandydatem do MKOl. Obecnie polską przedstawicielką w MKOl jest Maja Włoszczowska, która od 2021 działa w Komisji Zawodniczej MKOl i na tej podstawie ma status członka MKOl. Zdaniem ekspertów jeśli prezydent Duda zostanie wybrany do MKOl, to szanse Mai, żeby z członkini komitetu zawodniczego przejść na członkinie stałego są mniejsze, bo jest 115 członków, a ponad 200 państw. Zdaniem Sławomira Nitrasa Ministra Sportu to zła decyzja. Przypomnijmy, że tuż po nieudanych dla Polski Igrzyskach Olimpijskich Sławomir Nitras zapowiadał duże zmiany w polskich związkach sportowych. Jak daleko polityka powinna ingerować w sport? Pytamy również o sport lokalny, często wspierany środkami samorządowymi. Czy miasta i gminy powinny wspierać profesjonalne kluby, czy skupić się na sporcie dzieci i młodzieży? Czy politycy mogą poprawić to co dzieje się z Polskim sportem?

Pyta Daniel Rutkowski

