Format Wielkiej Piątki sprawdza się i zaplanowaliśmy kolejne spotkania – w Paryżu, Madrycie, a być może nawet w Kijowie – powiedział w czwartek w Berlinie szef MSZ Radosław Sikorski.

Sikorski wziął udział spotkanie szefów dyplomacji: Polski, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii, a także Wielkiej Brytanii, UE i Ukrainy. Wśród tematów były zagrożenia ze strony Rosji, europejska obronność, wsparcie Ukrainy i sytuacja w Syrii.

Sikorski na briefingu prasowy przed powrotem do Polski powiedział, że format rozszerzonej Wielkiej Piątki sprawdza się, a wymiana poglądów była bardzo owocna.

– powiedział Sikorski.

Dziennikarze pytali m.in., czy powstanie konsulat ukraiński w Poznaniu.

– To zależy od strony ukraińskiej, jeśli Ukraina zwróci się do mnie z prośbą o zgodę na funkcjonowanie konsulatu w Poznaniu, taka zgoda będzie wydana, a w jakich warunkach lokalowych i gdzie konkretnie i w ilu etatach ten konsulat miałby funkcjonować, to już są sprawy do decyzji ukraińskich i do negocjacji Ukrainy z miastem Poznań