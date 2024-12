W Polsce odnotowuje się coraz więcej chorób zakaźnych z którymi świat poradził sobie wiele lat temu. Chodzi m.in o krztusiec, polio i gruźlicę. Od początku roku do połowy listopada odnotowano ponad 26 tys. zachorowań na krztusiec. Tylko w ciągu ostatnich czterech tygodni zachorowało ponad 5 tys. osób – wynika z najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Aktualnie mamy także sezon grypowy. Od stycznia do połowy listopada odnotowano 38 tysięcy przypadków zakażeń atakujących drogi oddechowe wirusa RSV. Według meldunków epidemiologicznych od początku roku do 15 listopada br. wykryto 260 tysięcy przypadków zakażeń SARS-CoV-2 (COVID-19). Miesiąc wcześniej było to 235 tys. zakażeń. – zaprasza Karolina Kamińska

